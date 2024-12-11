İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

TÜİK, inşaat maliyet endeksinin yıllık %37,94, aylık %1,48 arttığını açıkladı.

11.12.2024 13:44
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 1,48 arttığını bildirdi.

TÜİK, ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 1,7 artış kaydedilirken, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67 arttı ve işçilik endeksi ise yüzde 55,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,33 artış yaşandı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu endekste yüzde 39,06 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,52, işçilik endeksi ise yüzde 0,96 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 32,29 ve işçilik endeksinde yüzde 54,69 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yüzde 1,96 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 arttı. Malzeme endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış kaydedilerken, işçilik endeksinde de yüzde 1,04 artış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,85 arttı ve işçilik endeksi yüzde 59,04 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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