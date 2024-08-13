İnşaat Maliyeti Haziran Ayında Arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında inşaat maliyetinin aylık yüzde 0,40, yıllık yüzde 66,12 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bir önceki aya göre, malzeme endeksi yüzde 1,01 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre, malzeme endeksi yüzde 51,55, işçilik endeksi yüzde 105,50 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYETİ YILLIK YÜZDE 65,78 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre, malzeme endeksi yüzde 50,87, işçilik endeksi yüzde 104,61 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,24 arttı. Bir önceki aya göre, malzeme endeksi yüzde 0,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre, malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi yüzde 108,78 arttı.