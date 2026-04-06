İnşaat Yolsuzluğu Davası Birleştirildi

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" dava dosyasıyla birleştirildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle gönderilen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyetince hazırlanan tensip zaptında, söz konusu dava dosyası ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" dava dosyası arasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca fiili ve hukuki irtibat bulunması, her iki davanın birlikte görülmesinde usul ekonomisi ilkeleri uyarınca yarar bulunması nedeniyle, dosyaların birleştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Tensip zaptında, sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma ve delilleri etkileme hususunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekçeleriyle, tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Zabıtta, tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kabul kararıyla birlikte, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası"ndaki sanık sayısı 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414'e yükselmiş oldu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnan Güney'in, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıkları Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca'nın yetkilisi olduğu 3K isimli şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, örgüt üyesi Kağan Sürmegöz (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sanığı) üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Güney'in söz konusu şirketin yetkilisi olan Öztürk ile üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu, arkadaşlıklarının Güney'in Beltaş Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ticari ortaklığa dönüştüğü kaydedilen iddianamede, bu hususu Öztürk'ün ifadesinde, "Güney'in 3K şirketine iş bağladığı ve pasladığı" şeklindeki beyanlarıyla açıkça ikrar ettiği bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, "Şüpheli İnan Güney'in açık hava reklam mecralarında birçok usulsüz iş ve işlemler yaptığına ve haksız kazanç sağladığına dair beyan olduğu, şüphelinin elde ettiği haksız kazancı suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı yine dosya kapsamındaki ifadelerden anlaşılmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.