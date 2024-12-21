Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Bilal Gümüş, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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