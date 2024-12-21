İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaatta çalışan Bilal Gümüş, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.12.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Bilal Gümüş (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Bilal Gümüş, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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