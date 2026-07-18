İnşaatta Fenalaşan İşçiler Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İnşaatta Fenalaşan İşçiler Hastaneye Kaldırıldı

İnşaatta Fenalaşan İşçiler Hastaneye Kaldırıldı
18.07.2026 16:01
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Antalya'da su deposunda fenalaşan iki işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da çalıştıkları inşaatta izolasyon ve böcek ilaçlaması için girdikleri su deposunda fenalaşan Seyfettin Eroğlu ve İbrahim Varıcılar mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan 2 işçi hastaneye götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1242 Sokak'taki şantiyede meydana geldi. İş merkezi inşaatının eksi 3'üncü kattaki su deposunda çalışan işçiler, izolasyon yapmak için kimyasal karışım hazırladı. Böceklere karşı da ilaçlama yapan çalışanlardan Seyfettin Eroğlu girdiği depoda fenalaştı. Çalışma arkadaşının durumunu fark eden İbrahim Varıcılar da girdiği depodan çıkmadı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler zehirli gaza karşı önlem alarak Eroğlu ve Varıcılar'ın olduğu su deposuna indi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki çalışan bilinçleri açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Yılmaz Uslu, "Burada izolasyon yapıyorlardı. Biz kendimiz de 2 gün önce girdik ve hiç böyle bir şey olmadı. Tinerden filan etkilenmiş olabilirler. Biz yetiştik hemen görünce. Ambulans çağırdık, kendi imkanımızla birini çıkarmaya çalıştık. İzolasyon malzemesi kullandılar. Böcek girmesin diye böcek ilacı da kullanmışlar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatta Fenalaşan İşçiler Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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