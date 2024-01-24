İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Selim Kayisi:

Ülkemizde iş kazaları günden güne artıyor. İş güvenliği uzmanlarına da iş daha çok düşüyor. Buradaki arkadaşa ustabaşı şantiye şefi ya da sürekli duran bir iş güvenliği uzmanı kemerini tak demiş olsaydı belki de bu yaşanmayacaktı. tabi firmanın isg ye bakış açısı da çok önemli