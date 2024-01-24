İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Avcılar'da Harun Turan isimi işçi, çalıştığı inşaatın dördüncü katındaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Durumun ihbarı sonrası sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Turan, hayatını kaybetti.
Denizköşkler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir inşaatın üst katındaki iskelede çalışan Harun Turan, dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralI Harun Turan, ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Turan, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili firma sahibi, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı ve bir işçi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yapılan otopsinin ardından Harun Turan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Kalebaşı Köyü'ne gönderildi.
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