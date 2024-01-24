 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Avcılar'da bir inşaatta çalışan Harun Turan, dördüncü kattaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
Abone Ol

Avcılar'da Harun Turan isimi işçi, çalıştığı inşaatın dördüncü katındaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Durumun ihbarı sonrası sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Turan, hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizköşkler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir inşaatın üst katındaki iskelede çalışan Harun Turan, dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralI Harun Turan, ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Turan, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili firma sahibi, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı ve bir işçi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Harun Turan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Kalebaşı Köyü'ne gönderildi.

İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: önlem almadan bana bir şey olaz mantığınla hareket ediyoruz malesef Yanıtla 4 59
  • Abdülkadir Doğruyol: MERHUMA ALLAHDAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM .HELAL RIZIK YOLUNDA VEFAT ETTİ MEKANI CENNET OLSUN .İLK AMİN BENDEN GELSİN Yanıtla 5 30
  • Özgür Sevindik: Allah rahmet eylesin haber kanallari bunuda yayinlasinlar mutahitlerin lafiyle 2000 tl ye usta bulamiyoruz diyorlardi Yanıtla 1 31
  • Selim Kayisi: Ülkemizde iş kazaları günden güne artıyor. İş güvenliği uzmanlarına da iş daha çok düşüyor. Buradaki arkadaşa ustabaşı şantiye şefi ya da sürekli duran bir iş güvenliği uzmanı kemerini tak demiş olsaydı belki de bu yaşanmayacaktı. tabi firmanın isg ye bakış açısı da çok önemli Yanıtla 1 13
  • SIDDIK ÇETİN: Tak diyince takmadıkları da oluyor maaşesef Yanıtla 2 8

Avcılar, İş Kazası, Polisiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement