İnşaatta İstatin Duvarı Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti

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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Bayram Boz (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımına başlanan inşaatı çevreleyen yamaç arazi önündeki istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçi Bayram Boz, çöken duvarın beton bloğu altında kalarak yaralandı. Diğer işçiler ve çevredekilerin yardımıyla çöken duvar altından çıkarılan Bayram Boz, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Boz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.