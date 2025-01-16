İnşaatta Kavga: 1 Ölü, 11 Şüpheli Adliyede

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Sarıyer'de inşaat işçileri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maslak'taki rezidans inşaatında çalışan işçiler ile daha önce burada çalışan ve kısa süre önce işten çıkarılan bir grup işçi arasında yaşanan, Alişan Dağlar'ın yaşamını yitirdiği kavganın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'inin emniyetteki sorguları tamamlandı.

11 şüpheli, "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve gözaltı işlemi yapılan 3 şüphelinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kavga anının yer aldığı bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntüde, tarafların birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı, kafalarına sopayla vurulması üzerine yere düşen 2 kişinin hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Olay

Maslak'ta inşaat işçisi iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanılmış, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vücuduna bıçak darbeleri alan Alişan Dağlar, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan şüpheliler, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.