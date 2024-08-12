Instagram Erişim Engeli Eleştirisi Yapan Yurttaş Gözaltına Alındı

Güncel

(ANKARA) - Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuşan bir yurttaş, kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engeli hakkındaki soru üzerine hükümeti eleştiren yurttaş gözaltına alındı.

Sabah saat 10.00'da gözaltına alınan yurttaş, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.