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EMNİYET Genel Müdürlüğü, 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu düzenledi - Son Dakika
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EMNİYET Genel Müdürlüğü, 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu düzenledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, internet üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sibergöz-20' operasyonu kapsamında 20 şehirde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 64 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalar, döviz, Türk Lirası ve altın ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

31.01.2024 13:41
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde internet üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sibergöz-20' operasyonu kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, internet üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, aralarında Eskişehir'in de olduğu 20 şehirde operasyon düzenleyerek 64 şüpheliyi gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.A., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadesinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda, 64 şüpheliyle birlikte ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale ele geçirilmişti. (DHA)

EMNİYET Genel Müdürlüğü, \'nitelikli dolandırıcılık\' operasyonu düzenledi
Kaynak: DHA

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