İnternet Hattı Döşerken Düşen İşçi Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde internet hattı döşediği sırada binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Kurutuluş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katına internet kablosu döşemek için çıkan F.S, bastığı klima motorunun yerinden çıkması üzerine yaklaşık 6 metre yüksekten kaldırıma düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan F.S ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
