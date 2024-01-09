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İnternet Üzerinden Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 43 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İnternet Üzerinden Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, müştekilerle açık hatlar üzerinden sürekli görüşerek piyasa fiyatından ucuza anlaşılan ürünler için kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle ücret alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırılan 30 kişi arasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir afetzedenin bulunduğu, şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 lira para giriş çıkışı olduğu belirlendi.

İnternet Üzerinden Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 43 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 16:22,
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Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, e-ticaret ve ilan platformlarına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünler içeren sahte satılık ilanlar koyarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.???????

Şüphelilerin, müştekilerle açık hatlar üzerinden sürekli görüşerek piyasa fiyatından ucuza anlaşılan ürünler için kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle ücret alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Dolandırılan 30 kişi arasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir afetzedenin bulunduğu, şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 lira para giriş çıkışı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İnternet Üzerinden Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 43 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternet Üzerinden Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 43 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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