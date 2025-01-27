Interpol, Doğu Afrika'da 37 terör şüphelisini yakaladı

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Kasım- Aralık 2024'te Doğu Afrika'da düzenlediği operasyonlarda, aralarında terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Eş-Şebab şüphelilerinin de bulunduğu 37 kişinin yakalandığını açıkladı.

Interpol'ün internet sitesinde yer alan açıklamada, Afrika Birliği Polis İşbirliği Mekanizması (AFRIPOL) ile Kasım-Aralık 2024 tarihinde Doğu Afrika'nın 8 ülkesinde uluslararası terörle mücadele operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda hafif ve ağır silahın da ele geçirildiği belirtildi.

Yakalananlar arasında DEAŞ ve Eş-Şebab ile çok sayıda yabancı terör örgütü şüphelisinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin, terörizm finansmanı, terör propagandası, bomba yapımı ve el yapımı patlayıcı yerleştirme gibi suçlara karıştığının tespit edildiği aktarıldı.

Interpol Operasyonel Destek ve Analiz Direktörü Cyril Gout, Doğu Afrika'daki siyasi istikrarsızlık ve sosyoekonomik zorlukların terör faaliyetlerine ortam sağladığını belirtti.

Terör örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletmeye çalıştığını ifade eden Gout, "Terörizme karşı mücadelede kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmaları önemli. Bu olumlu sonuçlar uluslararası işbirliğinin gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AFRIPOL İcra Direktörü Vekili Büyükelçi Jalel Chelba da uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının terörizmle mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.