IOC, yedi ilkeli Güvenilir Yapay Zeka Çerçevesi'ni yayımladı - Son Dakika
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IOC, yedi ilkeli Güvenilir Yapay Zeka Çerçevesi'ni yayımladı

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IOC, yedi ilkeli Güvenilir Yapay Zeka Çerçevesi\'ni yayımladı
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IOC, yapay zekanın sorumlu, etik ve güvenli kullanımına rehberlik etmek için Olimpiyat Hareketi'ne yönelik ilk Güvenilir Yapay Zeka Çerçevesi'ni yayımladı. Deloitte desteğiyle geliştirilen çerçeve, yedi temel ilke ve risk değerlendirmesi için kontrol listesi içeriyor.

CENEVRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), spor kuruluşlarına yapay zekanın sorumlu, etik ve güvenli kullanımında rehberlik etmeyi amaçlayan Olimpiyat Hareketi'ne yönelik ilk Güvenilir Yapay Zeka Çerçevesi'ni yayımladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre dijital dönüşüm danışmanlığı ortağı Deloitte'un desteğiyle geliştirilen çerçeve; koruma, veri güvenliği, güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, hakkaniyet ve sürdürülebilirlik olmak üzere yedi temel ilkenin yanı sıra kuruluşların yapay zeka kullanımından kaynaklanabilecek riskleri değerlendirmesine yardımcı olacak bir kontrol listesi de içeriyor.

IOC Yapay Zeka Başkanı Alejandro Merino-Madrid çerçeveye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Yapay zeka, sporcuların hazırlık biçimlerini, sporun sunulma tarzını ve taraftarların Olimpiyat Oyunları deneyimini dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak teknoloji her zaman spora hizmet etmelidir, aksi olmamalıdır. Bu, sporcu verilerinin korunmasını, adil rekabetin güvence altına alınmasını ve yapay zekanın nasıl kullanıldığının herkes tarafından anlaşılmasını sağlamayı gerektirir. Çerçeve, Olimpiyat Hareketi'ne, sporcuları, dürüstlüğü ve değerlerimizi merkeze koyarken bu fırsatları güvenle kucaklamak için ortak bir zemin sunuyor" dedi.

IOC ise, "Yapay zeka sporu dönüştürerek sporcu desteği, oyunların organizasyonu, taraftar etkileşimi ve spor kuruluşlarının günlük çalışmaları alanlarında fırsatlar yaratıyor. Aynı zamanda yapay zekanın artan kullanımı, hakkaniyet, sporcu verileri, şeffaflık, güvenlik ve hesap verebilirlik konularında önemli soruları beraberinde getiriyor. Bu zorluklar rekabete, karar alma süreçlerine ve sonuçların dürüstlüğüne duyulan güvenin temel öneme sahip olduğu spor alanında özellikle büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Yapay ZekaTeknolojiGüvenlikGüncelSporSon Dakika

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