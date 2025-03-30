İPA Başkanı Buğra Gökçe'den Mahir Polat İçin Tahliye Talebi - Son Dakika
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İPA Başkanı Buğra Gökçe'den Mahir Polat İçin Tahliye Talebi

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe, hastaneye sevk edilen Mahir Polat'ın sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesini talep etti. Gökçe, mahkumiyetin istisna olduğunu belirtti.

30.03.2025 13:29  Güncelleme: 13:51
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(ANKARA) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan ve cezaevinde rahatsızlanması sonucu hastaneye sevk edilen Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın bir an önce tahliye edilerek ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma kavuşmasını talep etti.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli yol arkadaşım ve dostum Mahir Polat'ın yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendim. Hukukumuza göre tutukluluk hali istisnadır. Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavi görmesi gereken bir insanın tutuklanması eziyet veya yaşam hakkına saldırı sayılabilir. Bu koşullarda arkadaşımızın biran önce tahliyesini ve ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma kavuşmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İPA Başkanı Buğra Gökçe'den Mahir Polat İçin Tahliye Talebi - Son Dakika

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