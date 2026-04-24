İpa'nın İstanbul'da Yaşlılık Araştırması: Gelirde ve Sağlıkta Eşitsizlik Ön Plana Çıktı

24.04.2026 10:59  Güncelleme: 11:40
(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaş almış bireylerin sağlık, ekonomik ve psikolojik durumlarını araştırdı. "İstanbul'da Yaşlılıkta İyilik Hali Araştırması"nın sonuçlarına göre yaş almış bireylerin yüzde 48,5'i maddi nedenlerle memleketine gidemiyor, yüze 38,2'si geçinemiyor, yüzde 22,7'si ihtiyacı olan ilacı satın alamıyor. Sağlık açısından kendisini "iyi" olarak tanımlayanların oranı üst gelir grubunda yüzde 62,7 iken, alt gelir grubunda bu oran yüzde 17,1'e düşüyor.

İBB'ye bağlı İPA aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin mart sayısı yayımlandı. Bu sayıda, tematik araştırma konusu "İstanbul'da Yaşlılıkta İyilik Hali" olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre Türkiye gibi İstanbul'un nüfusu da gittikçe yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı son 10 yılda belirgin biçimde arttı. Araştırma kapsamında da İstanbul'da 65 yaş ve üzeri 752 kişi ile görüşülerek yaş almış bireylerin iyilik ve sağlık durumları ölçüldü.

"Gelir grupları arasında eşitsizlik"

Araştırmaya göre; İstanbul'daki yaş almış bireylerin öznel sağlık değerlendirmeleri incelendiğinde, katılımcıların yüzde 35,6'sı sağlığının "iyi", yüzde 39,4'ü "ne iyi ne kötü", yüzde 25'i "kötü" yanıtını verdi. Sosyoekonomik statüye göre değerlendirildiğinde, üst gelir grubunda sağlığını "iyi" olarak tanımlayanların oranı yüzde 62,7 iken, alt gelir grubunda bu oran yüzde 17,1'e düştü.

"Ekonomik kırılganlık ölçüldü"

Araştırmada yaş almış bireylerin ekonomik durumuna ayrı bir başlık açıldı. Katılımcıların yüzde 33,5 gelirinin yeterli olduğunu, yüzde 28,3'ü kısmen yeterli olduğunu, yüzde 38,2'si de "geçinemediğini" ifade etti. "Son bir yıl içinde maddi nedenlerle aşağıdakilerden herhangi birini yapamadığınız oldu mu" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

"İhtiyaç duyulan ilacı satın alamayanların oranı yüzde 22,7. Doktora ya da sağlık kuruluşuna gidemeyenlerin oranı yüzde 20,6. Düzenli ve yeterli beslenemediğini bildirenlerin oranı yüzde 36,8. Faturalarını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 25,9. Kira ve konut giderlerini karşılayamadığını belirtenlerin oranı yüzde 23. Kültürel etkinliklere katılamayanların oranı yüzde 45,3. Seyahate/ memlekete gidemeyenlerin oranı ise yüzde 48,5."

"Kadınların psikolojik destek ihtiyacı daha yüksek"

Araştırmada yaş almış bireylerin psikolojik sağlığı da incelendi. Psikolojik destek ya da danışmanlık ihtiyacı olduğunu bildiren katılımcıların yüzde 4,9'u bu hizmeti alabilirken, yüzde 21,3'ü alamadığını ifade etti. Cinsiyete göre bakıldığında, psikolojik destek ihtiyacı duyan kadınların oranı yüzde 34,8 iken erkeklerde bu oran yüzde 17,6 olarak ölçüldü. Yaş almış kadınların ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 32,2'si kendini "yaşlı" olarak tanımlarken yüzde 52,1'i bu tanımlamayı reddetti.

Kaynak: ANKA

