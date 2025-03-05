IPARD III ile 687 Yeni Proje Desteklenecek - Son Dakika
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IPARD III ile 687 Yeni Proje Desteklenecek

Tarım Bakanı Yumaklı, IPARD III kapsamında 687 yeni projenin 3,74 milyar TL hibe alacağını duyurdu.

05.03.2025 14:29
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınma alanında yeni projeler yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan IPARD III kapsamında desteklenen toplam proje sayısı bin 79'a, toplam hibe tutarı 7,2 milyar TL'ye, toplam yatırım tutarı ise 12 milyar TL'ye ulaşmış oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IPARD III Projesi'yle ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu minvalde tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projeyi daha ülkemize kazandırıyoruz.

IPARD III Programı kapsamında, bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 3 milyar 740 milyon TL hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 5,4 milyar TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

Böylelikle geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan IPARD III kapsamında, desteklenen toplam proje sayısı bin 79'a, toplam hibe tutarı 7,2 milyar TL'ye, toplam yatırım tutarı ise 12 milyar TL'ye ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel IPARD III ile 687 Yeni Proje Desteklenecek - Son Dakika

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