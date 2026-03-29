İpek Soylu'dan Tenis Şenliği

29.03.2026 10:59
İpek Soylu, dezavantajlı çocuklar için tenis şenliği düzenledi. Gençleri spora yönlendiriyor.

İZMİR'in ilçelerinde dezavantajlı bölgelerdeki çocukları tenisle buluşturan eski milli tenisçi İpek Soylu (29), kurduğu vakıf aracılığıyla yürüttüğü projeler kapsamında Bahar Tenis Şenliği düzenledi. Spora erişimi artırmayı hedeflediğini belirten Soylu, "Genellikle dezavantajlı bölgelerde çalışıyoruz. Tenise haberdar olmayan, uzak olan, ulaşımı zor olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan Soylu, 6 yaşında Adana'da başladığı tenis yolculuğunda birçok başarı elde etti. 2014 ABD Açık'ta gençler çift kızlarda şampiyon olarak Türkiye'ye tenis tarihindeki ilk Grand Slam kupasını kazandıran Soylu, kariyerini sonlandırmasının ardından İzmir'e taşınarak 2024 yılında 'İpek Soylu Şermin Vakfı'nı kurdu. Gençleri spora yönlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürüten Soylu, dezavantajlı okullardan çocuklarla bir araya gelerek tenisi tanıtmaya başladı. Vakıf bünyesinde 1'inci Bahar Tenis Şenliği düzenlediklerini belirten Soylu, "13 ile 18 yaşıma kadar dünyaya açılmamda bana destek olan bir kişisel vakıf desteği ile tenis oynadım. Ben de gençleri spora ve tenise yönlendirmek amaçlı organizasyonlar yapmaya başladım. 2025 yılında başlattığımız okulda tenis projesiyle İzmir'de 7 okulumuza nüfus ettik. Genellikle dezavantajlı bölgelerde çalışıyoruz. Tenise haberdar olmayan, uzak olan, ulaşımı zor olan bölgelere yoğunlaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokolümüz var. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle 1'inci Bahar Tenis Şenliği'ni yaptık. Bugün 6 okulumuzu bir araya getirdik. Yaklaşık 60 çocuk var. Müdürleri, öğretmenleri, yetkililerimiz geldiler. Senede en az 2 olacak şekilde yeni okullarımızla da beraber planlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR BENİ BESLİYOR'

Çocuklara baktığında kendi geçtiği yolları gördüğünü ifade eden Soylu, "Onlar beni besliyor. Biz de onlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Karşılıklı bir alışveriş oluyor. Hem İzmir'de hem Doğu Bölgesi'nde de çok faaliyet gösteriyoruz. Oradaki gençlerin de yüzünü unutmamak, beni gördüklerinde de onların beni hatırlamaları paha biçilemez. 'İyi ki vakfı kurdum' diyorum. Beni en çok motive eden şeylerden biri 2 yaşındaki oğlum. Onun projelerde gelip gençlerle tanışacak olması, çok erken yaşta sosyal sorumluluk projelerinde var olacak olması beni çok motive ediyor. En büyük hayallerimden biri de o. Umarım o da keyif alır" dedi.

'EN BÜYÜK HAYAL, EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLACAK'

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise "Çocuklar geleceğimiz, onlar bizim dünyamız. Her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Milli sporcu ve bu ülkenin yetiştirdiği ender sporculardan biri olan İpek Soylu onlar için bir vakıf kurmuş ve vakfı sayesinde dezavantajlı bölgelerdeki evlatlarımız için çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz de kendisinin yanında yer alıyoruz. Şenlik, dezavantajlı bölgelerde spora ulaşması zor olan gençlerimizi bir araya getiren çok güzel bir etkinlik. İlerleyen yıllarda İpek gibi başarılı bir sporcu görmek bizler için en büyük hayal, en büyük gurur kaynağı olacaktır" açıklamasında bulundu.

'KENDİMİ GELİŞTİRMEYİ BAŞARDIM'

Hüseyin Akta İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Melek Yıldız (7) "Tenis oynamaya babamın desteği ile başladım. Her gün tenis çalışmaya devam ettim ve kendimi geliştirmeyi başardım. İpek ablayı çok seviyorum, çok güleç biri. İyi ki onu tanımışım. Hayalim iyi, başarılı, güzel bir tenisçi olmak. İleride başarılı bir tenisçi olursam ben de böyle bir vakıf kurup çocuklara destek olma çok istiyorum" dedi.

Necat Hepkon İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Coşar (8) da "Tenis oynamayı hiç bilmiyordum. İpek abla sayesinde bu sporla tanıştım ve oynamaya başladım. Bu spor üzerinde yoğunlaştım ve oynamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Necat Hepkon İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Taçmin Yarımay (9) ise "İpek Soylu okulumuzu ziyaret ettiğinde tanıştık. Tenis sporunu bize tanıttı ve çok sevdim. İleride iyi bir tenisçi olursam ben de yine İpek abla gibi çocuklara yardım etmeyi isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

