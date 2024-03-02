İpek Yolu Kültürünü Yansıtan Karagöz Oyunu

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ÇEKİM TARİHİ: 28 Şubat 2024

1. Gölge oyununundan çeşitli görüntüler

3. Gölge oyununundan çeşitli görüntüler

5. Gölge oyununundan çeşitli görüntüler

7. İzleyicilerin çeşitli görüntüleri

8. SES 4 (Türkçe): BERKANT DEMİR, Kuklacı

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde genç bir kuklacı olan Berkant Demir, "İpek Yolu deyince herkesin aklına ticaret geliyor. Ama bu yol üzerinde alışveriş sadece mallarla sınırlı değil, kültürü de kapsıyor" dedi.

Karagöz kuklacısı olan Demir, yüzyıllar boyunca İpek Yolu boyunca gerçekleşen kültürel alışverişin, halklar ve uluslar arasında, özellikle de Çinliler ile Türkler arasında güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.

"İpek Yolu denince herkesin aklına ticaret geliyor. Ticaret dediğimiz zaman sadece maddi bir ticaret değil, kültürler arası alışveriş de söz konusu oluyor.

Günümüzde bu oyunun az çok kimlere yayıldığı aslında çok bariz. Osmanlı döneminde, Osmanlılar'la Çinliler arasında, İpek Yolu üzerindeki daha bir çok ülkede bu kültürel alışveriş yapıldı."

"Osmanlı dönemine bakacak olursak, Karagöz ve Hacivat olarak da adlandırabileceğimiz bu ortaoyunu, İpek Yolu üzerindeki birçok ülkede bulunuyor."

Oyundaki iki baş karakterden biri olan Karagöz, alt sınıftan geliyor ve kaba tavırlarıyla tanınıyor. Diğer karakter Hacivat ise, Karagöz ile hararetli tartışmalara giren, kibar ve eğitimli bir kişi. Efsaneye göre, karakterlerin gerçek kişiler olduğuna inanılıyor, ancak bunu kanıtlayacak tarihi bir kayıt bulunmuyor.

Toplumsal olaylardan, günlük yaşamdan, siyasi meselelerden ve romantik masallardan esinlenen Karagöz oyununun dönemin siyasi ve toplumsal olaylarına ışık tutmanın yanı sıra halkın eleştirilerini de yansıttığını belirten Demir, oyunun öncelikli amacının insanları eğlendirerek eğitmek olduğunu söyledi.

"Eski dönemlerde daha çok Ramazan ayında icra ediliyordu, fakat daha sonra genele yayıldı. Her dönem her yerde oynatılabilir hale geldi. Ama asıl amaç şuydu: insanları eğitmek."

SES 4 (Türkçe): BERKANT DEMİR, Kuklacı:

"Karagöz, bugün hala canlılığını koruyor. İnsanların geçmişleriyle bağlantı kurmalarını sağlıyor, Onlara geçmişi yansıtıyor. Bu yüzden bu dönemde de hala popülerliğini koruyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)