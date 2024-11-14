İpek Yolu'nda Kültürel Yolculuk Fırsatı - Son Dakika
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İpek Yolu'nda Kültürel Yolculuk Fırsatı

Karadeniz'deki antik yollar, Türkiye-Çin kültürel ilişkilerini güçlendirme potansiyeline sahip.

14.11.2024 17:40
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İSTANBUL, 14 Kasım (Xinhua) -- Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki kentler, antik İpek Yolu'ndaki kilit rolleri ile öne çıkarken uzmanlar, yapılacak kültürel bir yolculuğun bölgenin zengin mirası ve Çin ile olan tarihi bağlantılarına dair farkındalığı artırabileceğine inanıyor.

Bölgede Gümüşhane'den geçip Trabzon'a ulaşan çok sayıda antik karayolu güzergahı bulunuyor. Trabzon, Çin'den gelen yolcu ve malların deniz yoluyla yolculuklarına devam ettikleri stratejik bir liman kenti.

Üzerinde pek çok kale, kervansaray ve gözetleme kulesi bulunan bu güzergahlar, İpek Yolu dönemine tarihlenen arkeolojik buluntular açısından oldukça zengin. Uzmanlar, titiz araştırmalar sayesinde artık bölgenin mirasını turistlere sergileyebilecek bir kültür rotası için potansiyel görüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Trabzon Doğal ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Coşkun Eriş, "Yüz yıl öncesine kadar bu güzergah, deve kervanları tarafından kullanılıyordu. Karayollarının yapılması ve trenlerin kullanılmaya başlamasıyla önemini biraz yitirmiş olsa da stratejik önemini hiçbir zaman kaybetmedi" dedi.

İpek Yolu, Anadolu'ya ulaştıktan sonra kuzey deniz ve güney Akdeniz güzergahları olarak Avrupa'ya giden iki güzergaha ayrıldı. Karadeniz'de stratejik önemde bir limanı bulunan ve Çin'den gelenler için Karadeniz'e giden en kısa deniz yolu olan Trabzon, tüccarlar ve gezginler için önemli bir merkez haline geldi.

Xinhua'ya konuşan Eriş, "Bugün bu güzergah aslında Çin ve Türkiye arasında hala bir kültür yoludur" diyerek ortak mirasın kilit bir parçası olarak güzergahın önemine işaret etti ve "İpek Yolu temalı bir kültür rotası olarak yeniden canlandırılma potansiyeline sahip" diye vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tarihçi olan Osman Emir'e göre ağırlıklı olarak Gümüşhane ve Trabzon kentleri sınırlarında yer alan bölgenin Trabzon Limanı'na giden antik kara güzergahları üzerinde çok çeşitli arkeolojik varlıklar bulunuyor.

Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Roma dönemine ait çeşitli kaynaklarda bu güzergahların, Roma askeri yolları olduğu belirtiliyor" diyerek bölgenin stratejik önemine dikkat çeken Emir, "Satala antik kenti ve Trabzon Limanı, Roma İmparatorluğu'nun çok önemli stratejik kaleleri ve kilit öneme sahip askeri savunma noktalarıydı" dedi.

Satala'nın Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki en önemli askeri karakollardan biri olduğunu söyleyen Emir, imparatorluğun bu garnizonlara Trabzon Limanı üzerinden asker ve erzak gönderdiğini kaydetti. Antik kentteki kazı çalışmaları halen devam ediyor.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Xinhua'ya verdiği demeçte Trabzon'un yılın ilk 10 ayında 1,2 milyon yabancı turist çektiğini söyledi.

Erdoğan, Trabzon Limanı'na yakın olanlar başta olmak üzere bölgedeki tarihi İpek Yolu güzergahlarının, kültür rotasının başlatılmasıyla birlikte kültürel etkileşimi ve turizmi teşvik etmede önemli rol oynayabileceği görüşünde.

"Trabzon, turistlerin iklimin, doğanın ve kültürün tadını çıkarabilecekleri ahenkli bir kent" diyen Erdoğan, Trabzon'un ziyaret edenlerin unutulmaz anılara sahip olabileceği ve ortak tarihi değerlerle yeniden bağlantı kurabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İpek Yolu'nda Kültürel Yolculuk Fırsatı - Son Dakika

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