İpekyolu Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı

İpekyolu Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesindeki İpekyolu Belediyesi Personel AŞ'den çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapıldı. İşçiler, haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını belirtti. Hak-İş Sendikası İl Başkanı, işçilerin hakkını korumak için hukuki işlemleri başlattıklarını söyledi.

03.05.2024 15:57
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Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesindeki İpekyolu Belediyesi Personel AŞ'den çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapıldı.

İpekyolu Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, ellerinde "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" "İşçi, sendika omuz omuza" yazılı dövizler taşıdı.

Burada işçiler adına açıklamayı okuyan Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, 31 Mart'ta seçimi kazanan DEM Partili İpekyolu Belediyesi'nin 185 işçiyi haksız bir şekilde işten çıkardığını söyledi.

Akdeniz, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarının ilk icraatının, İpekyolu halkına gece gündüz, kar kış demeden fedakarca çalışan işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak olması, iyi niyetle açıklanabilecek bir durum değildir. İşçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın hemen ertesinde sonlandırılması, İpekyolu Belediyesi yöneticilerinin emeğe ve emekçiye bakışını ortaya koymuştur. Seçimden önce belediye işçilerinden oy isteyen belediye başkanları şimdi aynı işçileri sırtından vurmaktadır."

Üyelerinin hakkını korumak için hukuki işlemleri başlattıklarını dile getiren Akdeniz, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamaya, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca da katıldı.

İpekyolu Belediyesi Personel AŞ'den yapılan yazılı açıklamada da "Asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet de sunabilecek bir belediye hedefi ile son 6 ay içinde belediye şirketinde işe başlatılmış herkesin işine son verilmesine derin üzüntü yaşayarak karar vermiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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