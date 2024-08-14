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İpekyolu Gençlik Merkezinde geleceklerini inşa ediyorlar

VAN - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu Gençlik Merkezi, her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri oluyor. Burada farklı atölyelerde eğitim alan gençler, geleceklerini inşa ediyorlar.

Ezberciler İş Merkezinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Gençlik Merkezi, gençlerin adeta ikinci adresi oldu. İçerisinde güzel sanatlar atölyeleri, kişisel gelişim atölyeleri, dil eğitimleri atölyesi, bilişim atölyesi ve deneyap atölyesi ve dini ilimler gibi yaklaşık 80 atölyenin yer aldığı İpekyolu Gençlik Merkezi, haftanın yedi günü gençler için ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, İpekyolu Gençlik Merkezinin, Van'ın en işlek caddeleri üzerinde kurulmuş ve gençlerin hizmetine açılmış bir merkez olduğunu ifade ederek, "Burada 80 atölyede 84 tane eğitimimiz devam etmektedir. Özellikle yaz döneminde okulların tatil olmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu yıl gençlik merkezinde faaliyete geçirdiği Gençlik Yaz Okullarıyla birlikte ciddi bir yoğun ve talepler olmaktadır. Haftalık 2 bin 600-2 bin 700 gencimizin giriş çıkış yaptığı ve her bir grubumuzun haftanın en az üç günü, 3-4 saat burada eğitim gördüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabi gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanların yanında serbest zamanlarını değerlendirmeleri açısından bizler için gençlik merkezinin faaliyetleri kıymetlidir. Aynı zamanda bizim güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesine resim, müzik, beden eğitimi ve benzeri bölümlere öğrenciler yetiştiriyoruz" dedi.

Gençlik merkezinde hedeflerinin 100 öğrenciyi üniversiteye yerleştirmek olduğunu vurgulayan Yamanyurt, "Yakın zamanda 8 öğrencimize resim bölümünde, 4 öğrencimizi de müzik alanında güzel sanatlar lisesini kazandırdık. Şuanda da hali hazırda 120' ye yakın gencimiz tiyatro, halk oyunları, müzik ve resim alanında güzel sanatlar fakültesine hazırlanıyor. Bunun yanında Ankara'da bir öğrencimiz derece yaparak üniversiteyi kazandı. 13'üncü olarak üniversiteye yerleşti. Yetenek sınavına daha yeni yeni başladık. İnşallah yaklaşık 100 öğrencimizi üniversite hayallerine kavuşturacağız. Burada Bakanlığımızın nezdinde gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede gençlerimizin İpekyolu Gençlik Merkeziyle bir araya gelmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Gençlik Merkezinde geleceklerini inşa ettiklerini belirten öğrenciler de böyle bir imkanı sundukları için yetkililere teşekkür ettiler.