IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi İstanbul'da

16.05.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21-22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek zirvede basın özgürlüğü ve gazetecilik konuları ele alınacak.

(İSTANBUL) -Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Programı kapsamında düzenlenecek "75. Yılında IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi", 21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında IPI arşivlerinden özel bir sergi de ziyarete açılacak.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) düzenlenecek zirvede, gazetecilerin iş güvencesinden bilgi edinme hakkına, araştırmacı gazetecilikten yapay zeka çağında hakikatin korunmasına kadar birçok başlık ele alınacak.

İki gün sürecek programda Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, gazeteci Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, Özlem Gürses, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvede ayrıca "Kriz dönemlerinde basın özgürlüğü", "Çatışmaları haberleştirmek: Savaş döneminde gazetecilik", "YouTube ve yeni medyada gelir modelleri" ve "Yapay zeka çağında hakikati bulmak" başlıklı paneller düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında hazırlanacak "75. Yılında IPI Arşivlerinde Türkiye" sergisiyle de IPI'ın Türkiye'de gazetecilik ve basın özgürlüğü alanındaki çalışmalarının geçmişine ışık tutulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:14:43. #7.13#
SON DAKİKA: IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.