Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Tuğçe Kandemir sahne aldı.
Festival alanında konser veren Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar da Kandemir'in şarkılarına eşlik etti.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonrası Kandemir'e teşekkür ederek çiçek verdi.
Son Dakika › Güncel › İpsala Çeltik Festivali'nde Tuğçe Kandemir Rüzgarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?