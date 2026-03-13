İpsala\'da Kaçak 3 Macaw Papağanı Ele Geçirildi

EDİRNE'deki İpsala Sınır Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir araçta arama yapıldı. Aramada yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi. Papağanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerine teslim edilirken; araç sürücüsüne '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan idari işlem uygulandı.