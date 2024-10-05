İpsala'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

İpsala'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Bayrambey Mahallesi'ndeki denetimlerinde F.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Motosiket hırsızlığı
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Büyükcami Mahallesi'ne yaşayan E.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
E.B, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
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