İpsala Kaymakamlığı, ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpsala Kaymakamlığı, ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırdı

İpsala Kaymakamlığı, ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırdı

İpsala Kaymakamlığı tarafından ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırıldı. Kaymakam Ömer Sevgili ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım hastanede ziyarette bulundu. Diş ünitesi, röntgen cihazı, kanal tedavisi ve ekipmanları ile vatandaşlara hizmet verileceği belirtildi.

21.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Kaymakamlığnca ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Sevgili ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım hastanede ziyarette bulundu.

Sevgili, burada yaptığı konuşmada kaymakamlık tarafından diş tedavisinde kullanılacak cihazların hastaneye kazandırıldığını söyledi.

Diş ünitesi, röntgen cihazı, kanal tedavisi ve ekipmanları ile vatandaşlara hizmet verileceğini belirten Sevgili, "Temin ettiğimiz son teknolojik ürünlerle vatandaşlarımız kanal tedavisi, diş dolgusu, diş temizliği, diş çekimi gibi tedavileri hastanemizde alabilirler." dedi.

Ziyarette İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu ve hekimler yer aldı.

Kaymakam Özen'den ziyaretler

Meriç Kaymakamı Özgü Özen, Türk Kızılay Meriç Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, görevlilerden bilgi alan Özen, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışının önemine değinen Özen, "Her vatandaşımız burada kan vererek ihtiyacı olan vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlıyor. Kan bağışı hayati önem taşımaktadır." dedi.

Meriç Kaymakamı Özen, Serem köyü ziyaretinde ise vatandaşların talep ve problemlerini dinledi.

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla yenilenen muhtarlığı inceleyen Özen, Kıbrıs gazisi Yusuf Köse'yi de evinde ziyaret etti.

Okur, kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, ilçe kütüphanesini ziyaret etti.

Okur, ziyarette, öğrencilerle kitaplar ve dersleri hakkında sohbet etti.

Kütüphanenin kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirten Okur, kitap sayısının da her geçen gün artıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İpsala, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamlığı, ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: İpsala Kaymakamlığı, ilçe hastanesine diş tedavisinde kullanılan cihazlar kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement