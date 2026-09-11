İpsala Ovası\'nda çeltik hasadı başladı, üreticiler TMO fiyatını bekliyor

İpsala Ovası'nda çeltik hasadı başlarken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıklayacağı fiyatı bekliyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan'ın açıklamalarına göre hasadın yüksek ve erken olan bayır arazilerde başladığını söyledi.

Ovada hasadın 20 Eylül'den sonra başlayacağını belirten Bakan, ay sonuna doğru çalışmaların hız kazanacağını ifade etti.

Üretim maliyetlerinin gübre, mazot, elektrik ve su giderlerindeki artış nedeniyle yükseldiğine dikkati çeken Bakan, açıklanacak fiyatın üreticinin maliyetlerini dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Bakan, üreticinin desteklenmemesi halinde gelecek yıl çeltik üretiminde ciddi düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime anlamlı destek

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Anbarcı, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mısra Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ele alınırken, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin çalışmalar ve ilçede hayata geçirilebilecek eğitim işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.