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Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı güçlü ilişkileri baltalayan tehlikeli bir gelişme - Son Dakika
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Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı güçlü ilişkileri baltalayan tehlikeli bir gelişme

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını 'düşmanca' şeklinde nitelendirerek, bu eylemin Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti. Sudani, Irak hükümetinin ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu vurguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

Irak Başbakanı: İran\'ın Erbil saldırısı güçlü ilişkileri baltalayan tehlikeli bir gelişme
16.01.2024 - 20:09,
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek, "Bu eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir." dedi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Sudani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

İran'ın Erbil saldırısıyla ilgili Sudani, "İran'ın Erbil'deki saldırısı, Irak'a yönelik yerleşim bölgesini hedef alan açık ve düşmanca bir saldırı eylemiydi. Bunun kurbanları, çocuklar da dahil olmak üzere Iraklı bir Kürt aileydi. Bu tehlikeli eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Sudani, Irak hükümetinin, ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde, her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Bloomberg, Erbil, Irak, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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