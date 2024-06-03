Irak Başbakanı Sudani, görevi sona eren Büyükelçi Güney'i kabul etti - Son Dakika
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Irak Başbakanı Sudani, görevi sona eren Büyükelçi Güney'i kabul etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i resmi makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve Sudani, Güney'in yapıcı rolünü övdü. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı. Görev süresi sona eren Güney'in yerine Anıl Bora İnan atandı.

03.06.2024 16:22
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- Irak Başbakanı Sudani, görevi sona eren Büyükelçi Güney'i kabul etti

ERBİL - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i resmi makamında kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Sudani, Güney'in görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinde oynadığı yapıcı rolü övdü. Irak Başbakanı Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayındaki Bağdat ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı. Sudani, Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan kalkınma yolu projesi anlaşmaları başta olmak üzere 27 mutabakat zaptının hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesinin önemini vurgulandı.

Görev süresi sona eren Güney'in yerine Anıl Bora İnan atandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Sudani, görevi sona eren Büyükelçi Güney'i kabul etti - Son Dakika

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