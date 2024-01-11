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Irak Başbakanı, yatırım ve ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Irak Başbakanı, yatırım ve ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşılıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin yatırım ve çeşitli biçimlerdeki ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Irak Ticaret Bakanlığı sözcüsü Mohammed Hannon ise Irak ve yabancı ülkelerin özel sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan Bağdat Uluslararası Fuarı'nın başladığını belirtti.

Irak Başbakanı, yatırım ve ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşılıyor
11.01.2024 - 13:36,  Güncelleme: 13:39
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BAĞDAT, 11 Ocak (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin yatırım ve çeşitli biçimlerdeki ekonomik işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Es-Sudani Çarşamba günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 47. Bağdat Uluslararası Fuarı'nın açılış töreninde söz konusu açıklamayı yaptı.

Başbakan, fuarın "Irak ile dost ülkeler arasındaki ilişkinin bir yönünü" temsil ettiğini vurguladı.

Irak Ticaret Bakanlığı sözcüsü Mohammed Hannon ise fuarın Irak ve yabancı ülkelerin özel sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Irak ve yaklaşık 20 yabancı ülkeden 800'ü aşkın şirketin katıldığı etkinlik 19 Ocak'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua
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Ticaret Bakanlığı, Bağdat, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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