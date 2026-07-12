Irak Başbakanı Zeydi, ABD'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, ABD'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

12.07.2026 14:03
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Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik konuları görüşmek üzere yarın ABD'ye gidiyor.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ilk yurt dışı ziyareti kapsamında yarın ABD'ye gideceği bildirildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, Zeydi'nin ABD ziyaretine ilişkin yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD ziyareti, ortak çıkarlara dayalı dengeli dış ilişkilerin geliştirilmesi politikasının bir yansıması niteliği taşıyor." diyen Abbudi, ziyaretin, özellikle hassas bölgesel koşulların yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle büyük önem taşıdığını ifade etti.

Irak ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanlarında imzalanacak mutabakat zaptları kapsamında, üretim kapasitesini artıracak ve Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan etkileri azaltacak alternatif güzergahlar oluşturacağını dile getiren Abbudi, ABD'li şirketlerin sürece dahil edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Zeydi ve Trump görüşecek

Irak Başbakanı Zeydi'nin ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini aktaran Abbudi, şunları kaydetti:

"ABD ziyareti, hükümet programı doğrultusunda Washington ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, başta ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi olmak üzere önemli dosyalar ele alınacak. Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi konusu da gündemde olacak."

Irak Başbakanı Zeydi'nin yarın başlayacak ilk yurt dışı ziyaretine üst düzey heyetin eşlik edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi, ABD'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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