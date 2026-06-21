Irak Başbakanı Zeydi, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD'ye Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD'ye Gerçekleştirecek

21.06.2026 13:46
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temmuzda ABD'ye ilk yurt dışı ziyaretini yapacak. Ekonomi öncelikli.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ilk yurt dışı ziyaretini temmuz ayı içerisinde ABD'ye gerçekleştireceği bildirildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, yaptığı haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Zeydi'nin temmuz ayı ortasında ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştireceğini ifade eden Abbudi, ABD ile en önemli dosyanın ekonomik işbirliği olduğunu söyledi.

Abbudi, Başbakan Zeydi'nin önümüzdeki dönemde yapılacak parlamento seçimlerine katılmayacağını ve bu anlamda hiçbir siyasi proje veya oluşum içerisinde olmayacağını kaydetti.

Abbudi, Kerkük-Ceyhan ve Kerkük-Banyas petrol boru hattının aktifleştirilmesi konusunun hükümetin öncelikli konuları arasında bulunduğunu vurguladı.

Yabancı petrol şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) tekrar çalışmalarına başlayıp başlamayacağı konusuna da değinen Abbudi, oradaki petrol şirketlerinin çalışmasının bölgesel yönetim memurlarının maaşlarının ödenmesini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD'ye Gerçekleştirecek - Son Dakika

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