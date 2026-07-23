Irak Başbakanı Zeydi İran'da

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, resmi bir ziyaret için İran'a gittiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Zeydi İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Zeydi'nin doğal gaz alanındaki işbirliğini genişletmeye ve hızla gelişen bölgesel gelişmeleri ele almaya odaklanan üst düzey görüşmeler için İran'a gittiği kaydedildi.

İki ülkenin, Orta Doğu'da artan gerilimler arasında bir dizi güvenlik, enerji ve jeopolitik konuda koordinasyon sağlaması bekleniyor.