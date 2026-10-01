Irak Başbakanı Zeydi, koalisyon güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek,"1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." dedi.

Zeydi, yayımladığı açıklamada, uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesini ve güçlerinin kara, hava ve deniz yoluyla tamamen ve nihai olarak ülkeden ayrılmasını "büyük bir ulusal başarı" olarak nitelendirdi.

"1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." ifadelerini kullanan Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti.

Yol haritası, 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacak

Zeydi, bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritası ile takvim belirleneceğini ifade etti.

Bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını belirten Zeydi, savaş ve barış kararının anayasal kurumların yetkisinde olduğunu ve bunun dışında herhangi bir askeri eyleme izin verilmeyeceğini kaydetti.

Irak hükümetinin, ülkede bulunan yabancı silahlı grupların silahlarını tamamen bırakmasını sağlayacağını belirten Zeydi, bunun ülkenin güvenliği, istikrarı ve sınırlarının kontrolünü koruyacak şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zeydi ayrıca Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı ve başka ülkelerin topraklarının veya hava sahalarının da Irak'a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

Zeydi'den "hava savunma sistemi" ve "Haşdi Şabi" vurgusu

Irak Başbakanı Zeydi, hükümetin güvenlik kurumlarının kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alacağını ve bunun Irak'ın hava egemenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Zeydi ayrıca Haşdi Şabi'ye ilişkin bir yasa çıkarılacağını, kurumun güvenlik sistemi içindeki konumunun yasal şekilde belirlenerek Silahlı Kuvvetler komutası altında güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceğini bildirdi.

Irak hükümeti daha önce de 1 Ekim'i "Irak Egemenlik Günü" olarak kutlama hazırlıkları başlatmıştı. Başbakan Zeydi, 23 Eylül'de devlet kurumlarına bu kapsamda resmi ve toplumsal etkinlikler düzenlenmesi talimatı vermişti.