Irak Başbakanı Zeydi, koalisyon güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı Zeydi, koalisyon güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı. 1 Ekim 2026'nın tam egemenlik ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacağını belirten Zeydi, yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek,"1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." dedi.

Zeydi, yayımladığı açıklamada, uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesini ve güçlerinin kara, hava ve deniz yoluyla tamamen ve nihai olarak ülkeden ayrılmasını "büyük bir ulusal başarı" olarak nitelendirdi.

"1 Ekim 2026, tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak." ifadelerini kullanan Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti.

Yol haritası, 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacak

Zeydi, bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritası ile takvim belirleneceğini ifade etti.

Bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını belirten Zeydi, savaş ve barış kararının anayasal kurumların yetkisinde olduğunu ve bunun dışında herhangi bir askeri eyleme izin verilmeyeceğini kaydetti.

Irak hükümetinin, ülkede bulunan yabancı silahlı grupların silahlarını tamamen bırakmasını sağlayacağını belirten Zeydi, bunun ülkenin güvenliği, istikrarı ve sınırlarının kontrolünü koruyacak şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zeydi ayrıca Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı ve başka ülkelerin topraklarının veya hava sahalarının da Irak'a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

Zeydi'den "hava savunma sistemi" ve "Haşdi Şabi" vurgusu

Irak Başbakanı Zeydi, hükümetin güvenlik kurumlarının kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alacağını ve bunun Irak'ın hava egemenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Zeydi ayrıca Haşdi Şabi'ye ilişkin bir yasa çıkarılacağını, kurumun güvenlik sistemi içindeki konumunun yasal şekilde belirlenerek Silahlı Kuvvetler komutası altında güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceğini bildirdi.

Irak hükümeti daha önce de 1 Ekim'i "Irak Egemenlik Günü" olarak kutlama hazırlıkları başlatmıştı. Başbakan Zeydi, 23 Eylül'de devlet kurumlarına bu kapsamda resmi ve toplumsal etkinlikler düzenlenmesi talimatı vermişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKoruyucu Aile GünüPolitikaGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:25:30. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Zeydi, koalisyon güçlerinin ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei