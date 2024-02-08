Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü: ABD\'nin Bağdat Saldırısı Ülkenin Egemenliğini İhlal Ediyor

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin Bağdat saldırısıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'taki görevini sonlandırmaya iteceğini belirtti.
Resul, ABD'nin Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Ketaib Hizbullah'a bağlı komutanlardan Abu Bakır es-Saadi'yi hedef aldığı hava saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
"Amerikan güçleri, başkent Bağdat'ta yerleşim yerlerinden olan bir semtin ortasına sorumsuzca hava saldırısı düzenleyerek net bir suikast operasyonu gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulunan Resul, bunun "karşılıklı anlaşmaları ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayacak, sivillerin hayatları ve uluslararası hukuku umursamayan bir tavır" olduğunu ifade etti.
Yahya Resul, açıklamasında şunları kaydetti:
"Amerika, saldırı düzenleyerek sivil barışı tehdit ediyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve halkımızın hayatını küçümseyip tehlikeye atıyor. En tehlikelisi de uluslararası koalisyonun topraklarımızda bulunma nedeni ve amacından sapmış durumda. Bu da hükümeti Irak'ın istikrarsızlığının faktörü haline gelen ve Irak'ı çatışma çemberine dönüştürmek isteyen koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmaya itiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, Irak halkının ve Irak topraklarının güvenliğinin her türlü tehditten korunmasına karşı anayasal görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilir."
ABD'nin Irak'taki saldırıları
Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta (7 Şubat Çarşamba günü) 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Haşdi Şabi, Saadi için bugün akşam cenaze merasimi düzenleneceğini açıkladı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
CENTCOM, bir süre önce, 3 Amerikalı askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
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