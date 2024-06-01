Irak Büyükelçiliği\'ne Anıl Bora İnan Atandı

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(ANKARA) - Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.

Atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine; vergi müfettişleri Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız ve Sevim Aslan atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliği'ne, vergi müfettişi Fatih Dündar getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alındı, yerine Enver Verep atandı.