Irak Cumhurbaşkanı, Ali el-Zeydi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Ali el-Zeydi'yi 30 gün içinde kabinesini oluşturmak üzere görevlendirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Pazartesi akşamı Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Ali el-Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Amidi, Zeydi'den kabinesini 30 gün içinde oluşturmasını istedi. Görevlendirme törenine Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Koordinasyon Çerçevesi liderleri katıldı.

Koordinasyon Çerçevesi, Zeydi'nin adaylığının Nuri el-Maliki ve Muhammed Şiya es-Sudani'nin çekilmesinin ardından 'ulusal çıkarların korunması' amacıyla kararlaştırıldığını duyurdu. 1983 doğumlu Ali Falih el-Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında uzman, daha önce devlet görevinde bulunmamış bir iş insanı ve bankacıdır. Siyasi analistler, Zeydi'nin medya ve finans gücünün kamuoyu üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Zeydi'nin önünde milis grupların silahsızlandırılması, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin onarılması ve ekonomik kriz gibi kritik dosyalar bulunuyor. Görevlendirilmesinin ardından Zeydi, tüm siyasi güçlerle birlikte çalışarak güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlayacak bir hükümet kurma sözü verdi. Cumhurbaşkanı Amidi ise siyasi partilere destek çağrısı yaparak 'Irak'ın çıkarları her şeyin üzerindedir' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:05
12:39
12:26
11:44
11:31
10:59
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:14:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.