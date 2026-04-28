Irak Cumhurbaşkanı, Ali el-Zeydi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Pazartesi akşamı Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Ali el-Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Amidi, Zeydi'den kabinesini 30 gün içinde oluşturmasını istedi. Görevlendirme törenine Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Koordinasyon Çerçevesi liderleri katıldı.

Koordinasyon Çerçevesi, Zeydi'nin adaylığının Nuri el-Maliki ve Muhammed Şiya es-Sudani'nin çekilmesinin ardından 'ulusal çıkarların korunması' amacıyla kararlaştırıldığını duyurdu. 1983 doğumlu Ali Falih el-Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında uzman, daha önce devlet görevinde bulunmamış bir iş insanı ve bankacıdır. Siyasi analistler, Zeydi'nin medya ve finans gücünün kamuoyu üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Zeydi'nin önünde milis grupların silahsızlandırılması, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin onarılması ve ekonomik kriz gibi kritik dosyalar bulunuyor. Görevlendirilmesinin ardından Zeydi, tüm siyasi güçlerle birlikte çalışarak güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlayacak bir hükümet kurma sözü verdi. Cumhurbaşkanı Amidi ise siyasi partilere destek çağrısı yaparak 'Irak'ın çıkarları her şeyin üzerindedir' dedi.