Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, savaşın ülkeye 60 milyar dolar zarar verdiğini söyledi - Son Dakika
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, savaşın ülkeye 60 milyar dolar zarar verdiğini söyledi

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Roma'da ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Irak'a yaklaşık 60 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi. Hüseyin, savaşın küresel enerji krizini derinleştirdiğini ve Avrupa ekonomilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İsrai'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını bildirdi.

Irak Haber Ajansı'nın (INA) haberine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile başkent Roma'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Bakan Hüseyin, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Irak'ın ekonomisine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, çatışmaların devam etmesinin ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti.

Hüseyin, söz konusu savaş nedeniyle ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını kaydetti.

Devam eden savaşın, küresel enerji krizini derinleştirdiği ve enflasyonun yükselmesine ilişkin endişeleri artırdığı uyarısında bulunan Hüseyin, savaşın Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Hüseyin, gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin çatışmanın tarafları arasında uzlaşı sağlanması ve tarafların müzakere masasına dönmesi için etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Hüseyin, bu adımların gerilimin kontrol altına alınmasına ve çatışmanın yayılmasının önlenmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması nedeniyle Irak'ın petrol gelirlerinde yaşanan düşüşün ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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