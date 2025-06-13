Irak Dışişleri Bakanı Tırmanmaya Karşı Çıkıyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, her türlü askeri tırmanmaya karşı olduklarını söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Hüseyin, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile telefonda İsrail'in İran'a saldırıları ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Irak'ın her türlü askeri tırmanmaya karşı olduğunu vurgulayan Hüseyin, ülkelerin egemenliğine ve uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadığını açıklamıştı.