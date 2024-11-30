Irak Güçleri Sınır Güvenliğini Sağlayacak

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Irak güçlerinin ülke sınırını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olduğunu bildirdi.

Abbasi, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abbasi açıklamasında "Yiğit ordumuz, tüm teşkilatıyla ve diğer güvenlik güçlerimizle omuz omuza, Irak'ın sınırlarını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olup görevlerine devam etmektedir. Irak'ın güvenliği için gece gündüz ayaktayız ve aziz ülkemiz topraklarına hiçbir teröristin, sabotajcının sızmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.