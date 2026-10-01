Irak Hükümet Sözcüsü Abbudi, ABD'den ülkeye nakit dolar sevkiyatı geldiğini açıkladı - Son Dakika
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Irak Hükümet Sözcüsü Abbudi, ABD'den ülkeye nakit dolar sevkiyatı geldiğini açıkladı

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Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni nakit dolar sevkiyatının ulaştığını bildirdi. Sözcü Abbudi, sevkiyatın döviz akışının devamlılığını sağlamak ve ülkenin yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Irak hükümeti, ABD ile yapılan mutabakatlar kapsamında ülkeye yeni nakit dolar sevkiyatının ulaştığını bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülkenin resmi ajansı INA'ya konuya dair açıklamada bulundu.

Abbudi, ABD'den yapılan yeni nakit dolar sevkiyatının, döviz akışının devamlılığını sağlamak ve ülkenin yabancı para ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen mutabakatlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Abbudi, sürecin mevcut politikalar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Abbudi, daha önce yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD ile nakit dolar sevkiyatlarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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