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Irak Hükümeti, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Varlığını Destekleyen Mesaj Gönderdi - Son Dakika
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Irak Hükümeti, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Varlığını Destekleyen Mesaj Gönderdi

Irak hükümeti, cep telefonlarına gönderdiği mesajla vatandaşlara uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının devam edip etmemesini sordu. Mesajda, vatandaşlardan koalisyon güçlerinin varlığını destekleyip desteklemedikleri soruldu ve bir link paylaşıldı. Irak Başbakanı ise koalisyon güçlerinin varlığının gerekçesi olmadığını ve bu güçlerin ülkeden çıkarılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Irak Hükümeti, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Varlığını Destekleyen Mesaj Gönderdi
09.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:33
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Irak'ta cep telefonlarına gönderilen mesajla vatandaşlara "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının devam edip etmemesi" sorusu soruldu.

Hükümet, Iraklıların cep telefonlarına "Aziz vatandaşımız, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun devamını destekliyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda, sorunun yanıtlanması için link de yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 5 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi yöneticilerinden Ebu Takva es-Saidi'nin tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Sudani'den "koalisyonun varlığının gerekçesi yok" açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz. Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumuzu yineliyoruz." demişti.

İran yanlısı Iraklı Şii siyasi ve milis liderler de koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Bir grup Şii milletvekilinin, koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için imza toplayacağı da iddia edildi.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkarılmasını içeren kararı oylamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak Hükümeti, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Varlığını Destekleyen Mesaj Gönderdi - Son Dakika
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