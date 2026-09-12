Irak, İHA rampaları için İran'la ortak soruşturmayı kabul etti - Son Dakika
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Irak, İHA rampaları için İran'la ortak soruşturmayı kabul etti

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın talebi üzerine iki ülke sınır hattı yakınındaki İHA fırlatma rampalarına ilişkin ortak soruşturma yürütülmesini kabul etti. Soruşturma, rampaların sınır bölgesinde bulunmasına ilişkin ayrıntı ve koşulların aydınlatılmasını amaçlıyor.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran tarafının talebi üzerine, iki ülke sınır hattı yakınında insansız hava aracı (İHA) fırlatma rampalarının bulunmasına ilişkin ortak soruşturma yürütülmesini kabul etti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Zeydi tarafından kabul edilen ortak soruşturma sürecine dair bilgileri paylaştı.

Açıklamada, ortak soruşturmanın söz konusu rampaların sınır bölgesinde bulunmasına ilişkin ayrıntı ve koşulların aydınlatılması amacıyla yürütüleceği belirtildi.

Irak hükümeti, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın İHA'larla hedef alınmasının ardından saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan başlatıldığını doğrulamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Zeydi, Meysan Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'yi görevden alarak yerine Tümgeneral Ali Abdulhüseyin Kazım'ı atamış ve komutanlık hakkında soruşturma kurulu oluşturulması talimatı vermişti.

Zeydi ayrıca Meysan Emniyet Müdürü'nü de görevden almış, vilayetteki güvenlik kurumlarının yöneticilerini soruşturmaya sevk etmişti.

Bağdat yönetimi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Irak makamları, gelişmelerin ardından bazı sınır kapılarını "idari ve güvenlik" gerekçeleriyle geçici olarak kapattı ve bu noktalarda meydana geldiği belirtilen ihlal ve usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan karşılık vermeme kararı aldı

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Riyad yönetimi, Başbakan Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Savunma, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, İHA rampaları için İran'la ortak soruşturmayı kabul etti - Son Dakika

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