Irak\'ın Amedi ilçesinde 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin, bölge halkının vazgeçilmezi

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde 200 yıldır babadan oğula geçen su değirmeninde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin bölge halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor.
Amedi ilçesindeki 200 yıllık su değirmeni bölgenin sembollerinden biri haline gelen tahin üretiminde kullanılırken, burada üretilen tahine bölge halkı ve Irak'ın diğer kentleri ve yurt dışından da talep oluyor.
Su değirmeninin sahibi Mustafa Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahin işi baba ve dedelerimden bana kaldı. Onların mirasını yaşatıyoruz. Değirmenimiz su ile çalışıyor, bu taşla ve su yardımıyla tahini yapıyoruz." diye konuştu.
200 yıl önce kurulan değirmende ulaşım olmadığını ancak buraya daha sonra yol açtıklarını belirten Cemal, değirmende herhangi bir değişiklik yapmadıkları ve hiçbir elektrikli araç da kullanmadıklarını anlattı.
Susam hasadına bağlı olarak tahin üretiminin sürdüğünü kaydeden Cemal, burada üretilen ve içerisinde herhangi bir yabancı madde kullanılmayan tahinin birkaç yıl geçse de tadının değişmediğini söyledi.
Cemal, su değirmeninde geleneksel yöntemle üretilen tahine, bölge ülkeleri, Irak ve Avrupa'dan bile talep olduğunu vurguladı.
"Eğer bölgede huzur olursa, çok turist gelir"
Bölge sakini İsam Abdurrahman da "Bu değirmende üretilen tahinin tadı diğer elektrikle çalışan değirmen ve fabrikaların tahininden çok farklı. Bu da insanların burayı tercih etmesinin en önemli sebebi." ifadelerini kullandı.
Geleneksel yöntemlerle katkısız üretilen tahinlerden ayda 2-3 kilo aldıklarını dile getiren Abdurrahman, evlerine gelip tahini tadan misafirlerin de bundan almak istediğine dikkati çekti.
Abdurrahman, "Biz de herhangi bir yere gittiğimizde tahini hediye olarak götürüyoruz. Bölgemiz turistik bir bölge. Eğer huzur olursa, buraya çok fazla turist gelir. Turistlerin gelip bu eski tarihi değirmeni görmelerini istiyoruz." diye konuştu.
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