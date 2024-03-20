Irak'ın Kerkük kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı kutlandı.
Tarihi Kerkük Kalesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine yoğun katılım olurken sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Kutlamaya katılanlardan Ahmet Merivan, AA muhabirine baharın müjdecisi Nevruz Bayramı etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Merivan, dostluk ve kardeşlik bayramı olan Nevruz'un Kerkük başta olmak üzere tüm ülkede barışa ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › Irak'ın Kerkük kentinde Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaptığı açılışlarda etki gücünün artması ve hedef birliğinin sağlanması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koca, Türkiye'de devletin milletin ta kendisi olduğunu ve hükümetlerin halka ufuk açtığını belirtti. Konya'ya ikinci şehir hastanesi ve ağız diş eğitim araştırma hastanesi müjdesi verildiğini hatırlatan Koca, seçime sayılı günler kaldığını ve birlik içinde olunması gerektiğini söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?