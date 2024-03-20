Irak\'ın Kerkük kentinde Nevruz Bayramı kutlandı

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Irak'ın Kerkük kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı kutlandı.

Tarihi Kerkük Kalesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine yoğun katılım olurken sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Kutlamaya katılanlardan Ahmet Merivan, AA muhabirine baharın müjdecisi Nevruz Bayramı etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Merivan, dostluk ve kardeşlik bayramı olan Nevruz'un Kerkük başta olmak üzere tüm ülkede barışa ve huzura vesile olmasını temenni etti.

Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.