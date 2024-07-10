Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda teröristlerin kullandığı sığınakta birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

10.07.2024 18:43
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımına göre, sığınakta yapılan aramalarda; 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, 1.020 adet 5,56 mm mühimmat, 2.070 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli, gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

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