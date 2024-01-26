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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla sürecek.

Irak\'ın kuzeyinde 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:32
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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