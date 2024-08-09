Irak'ın kuzeyindeki 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"