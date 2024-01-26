Irak\'ın kuzeyindeki Gara\'da 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi.
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