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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.

Irak\'ın kuzeyindeki Gara\'da 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.01.2024 - 18:40,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA
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